Британия вооружится обновлённым танком Challenger 3

Сообщается, что британским военным передадут почти 150 танков Challenger 3. Минобороны Великобритании заключили контракт с Rheinmetall BAE Systems Land. Эта компания должна будет модернизировать 148 основных боевых танков Challenger 2 до уровня Challenger 3. Стоимость контракта составила 800 млн фунтов.

Первый модернизированный танк поступит британской армии в 2027 году. Весь заказ будет осуществлён к 2030.

Как пишет Naked Science, Challenger 3 получит новую электронику, а именно два тепловизионных прицела. Также у танка заменят нарезную 120-миллиметровую британскую пушку L30 на 120-миллиметровую гладкоствольную L55A1. Будет улучшен и двигатель.