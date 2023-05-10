Британия ввела ИИ-камеры, которые будут следить за выбрасывающими мусор из окон водителями

В настоящее время сотрудникам правоохранительных органов приходится вручную просматривать многочасовые видеозаписи, чтобы выявить нарушения, связанные с мусором. Внедрение камер с искусственным интеллектом призвано значительно упростить этот процесс.

В отличие от традиционных камер видеонаблюдения, эти новые устройства будут автоматически передавать информацию о выявленных случаях замусоривания в диспетчерскую правоохранительных органов. Персонал будет просматривать изображения и выписывать штрафы, которые могут достигать 100 фунтов стерлингов (126 долларов), используя информацию о номерном знаке автомобиля.