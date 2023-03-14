Британия засудит свои компании за «застрявшие» из-за санкций самолёты в РФ

Один из истцов, дублинский лизингодатель AerCap, в результате введения санкций после 24 февраля 2022 года недополучил прибыль в размере около $3,5 млрд в силу «потери» в России самолётов, находящихся в аренде у российских перевозчиков. Российская сторона на фоне санкций отказалась вернуть арендованные самолёты, машины были перерегистрированы и российские авиакомпании продолжили полёты. Таким образом в России осталось 116 самолётов.

И таких случаев множество. При этом в AerCap предстоящий судебный процесс называют «процедуральным кошмаром». Но почему, ответа пока нет.