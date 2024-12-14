Британская армия впервые использовала лазерное оружие

Лазер является частью программы Министерства обороны Land Laser Directed Energy Weapon (LDEW), направленной на разработку практических лазеров для использования на водных и наземных транспортных средствах.

Лазерное оружие обладает рядом преимуществ, таких как практически неограниченный боезапас, возможность поражать несколько целей одновременно и скорость «снаряда», которая равна скорости света.

Во время испытаний на полигоне Рэднор в середине Уэльса солдаты успешно использовали лазерную систему Raytheon High Energy Laser Weapon System (HELWS) для уничтожения беспилотников на различных расстояниях, скоростях и высотах.