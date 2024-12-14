Британская армия впервые использовала лазерное оружие

Опубликовано 14 декабря 2024, 15:001 мин.
Британская армия впервые использовала лазерное оружиеПиу-пиу
Впервые регулярные войска британской армии применили мощное лазерное оружие, установленное на бронемашине. Солдаты из 16-й Королевской артиллерии в Уэльсе использовали лазер на боевой машине Wolfhound для поражения и уничтожения нескольких беспилотников.
Лазер является частью программы Министерства обороны Land Laser Directed Energy Weapon (LDEW), направленной на разработку практических лазеров для использования на водных и наземных транспортных средствах.
Лазерное оружие обладает рядом преимуществ, таких как практически неограниченный боезапас, возможность поражать несколько целей одновременно и скорость «снаряда», которая равна скорости света.
Во время испытаний на полигоне Рэднор в середине Уэльса солдаты успешно использовали лазерную систему Raytheon High Energy Laser Weapon System (HELWS) для уничтожения беспилотников на различных расстояниях, скоростях и высотах.