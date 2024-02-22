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Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2024, 01:30
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Британская компания сварила корпус ядерного реактора за день, а не год

Достижение значительное
Гонка по созданию малых модульных реакторов (SMP) только что получила серьезный толчок. Британская компания Sheffield Forgemasters совершила прорыв: сварила полноразмерный корпус ядерного реактора менее чем за 24 часа, на что обычно уходит 12 месяцев.

Традиционно атомные электростанции являются массивными и дорогостоящими сооружениями. Малые реакторы призваны изменить эту ситуацию. Эти стандартизированные реакторы заводской сборки обещают более быстрое развертывание, более низкую стоимость и масштабируемость, что делает их идеальными для энергоснабжения небольших сетей и удаленных районов.

Одним из главных препятствий при строительстве SMR была сварка толстых стальных корпусов, в которых размещается активная зона реактора. Компания Sheffield Forgemasters решила эту проблему с помощью локальной электронно-лучевой сварки (LEBW) — технологии, в которой используется мощная электронная пушка для быстрого и эффективного создания высококачественных сварных швов.

Этот процесс имеет ряд преимуществ: быстрая сварка, бездефектность, экономическая эффективность, и универсальность.