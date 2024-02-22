Британская компания сварила корпус ядерного реактора за день, а не год

Традиционно атомные электростанции являются массивными и дорогостоящими сооружениями. Малые реакторы призваны изменить эту ситуацию. Эти стандартизированные реакторы заводской сборки обещают более быстрое развертывание, более низкую стоимость и масштабируемость, что делает их идеальными для энергоснабжения небольших сетей и удаленных районов.

Одним из главных препятствий при строительстве SMR была сварка толстых стальных корпусов, в которых размещается активная зона реактора. Компания Sheffield Forgemasters решила эту проблему с помощью локальной электронно-лучевой сварки (LEBW) — технологии, в которой используется мощная электронная пушка для быстрого и эффективного создания высококачественных сварных швов.

Этот процесс имеет ряд преимуществ: быстрая сварка, бездефектность, экономическая эффективность, и универсальность.