Британская миссия всё же отправится искать жизнь в облаках Венеры

Ранее в атмосфере Венеры обнаружили фосфин и аммиак — газы, которые на Земле появляются из-за жизнедеятельности или промышленности. Учитывая, что на Венере нет фабрик, учёные предполагают, что источником могут быть микробы.

«Мы нашли больше доказательств наличия аммиака в обитаемой части атмосферы Венеры», — рассказала астроном Джейн Гривс. Миссия под названием VERVE (Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment) будет частью более крупного проекта Европейского космического агентства — EnVision, старт которого запланирован на 2031 год. Небольшой аппарат VERVE отделится и займётся изучением венерианской атмосферы.

Учёные считают, что на высоте около 50 км температура на Венере достигает комфортных 30−70 °C. Это даёт шанс на существование экстремофильных микробов, похожих на тех, что живут в экстремальных условиях на Земле.