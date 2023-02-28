Британская молодёжь пожаловалась на сложность сканеров и принтеров

Как пишет The Guardian, молодые работники выросли на удобных приложениях, а офисные устройства гораздо менее интуитивны. Представители поколения Z (люди, родившиеся примерно с 1997 по 2012 год), как правило, хорошо умеют редактировать фотографии и видео со своих телефонов или использовать конструкторы веб-сайтов. Годы их становления пришлись на программное обеспечение, которое создано для удобства пользователя.

Как показывает практика, разобраться с менее интуитивными устройствами, такими как принтеры или сканеры, молодым людям сложнее. Технологическая компания HP придумала фразу «tech shame», чтобы описать, насколько молодые люди чувствуют себя перегруженными, используя офисные инструменты. Согласно исследованию, каждый пятый молодой офисный работник «чувствует себя осуждаемым за технические проблемы».

Тем не менее, как отмечают журналисты, молодые люди кажутся более склонными к обучению и могут быстро осваивать новые навыки.