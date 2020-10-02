Британская разведка вынудила Huawei исправить критическую ошибку в оборудовании

Сообщается, что «критические уязвимости» обнаружили в системе, которая связана с фиксированной широкополосной связью. Проблема была вызвана низким качеством кода и устаревшей операционной системой.

Ошибки уже устранили, однако выпущенное исправление тоже охарактеризовали как проблемное. Утверждается, что в технологических процессах Huawei сохранились недостатки.

В Британии рассказали, что событие имело «национальное значение». Это был редкий случай, когда полное описание проблемы было временно скрыто от Huawei, пока шла оценка потенциального воздействия угрозы.

Стоит отметить, что обнаружение критической уязвимости произошло на фоне исключения Huawei из инфраструктуры 5G-поставщиков Великобритании.