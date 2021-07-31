Британская студентка разработала ультразвуковое устройство для пловцов с плохим зрением

Об этом рассказала автор изобретения. Она пояснила, что сама была пловцом, выступала во многих странах и часто наблюдала спортсменов с такими проблемами. Она разработала двусоставное устройство, состоящее из инфракрасного и ультразвукового датчиков, один из которых надевается на затылок спортсмена, а второй крепится под водой к стене бассейна. Во время движения слабовидящему спортсмену не понадобится помощь других людей — датчики будут определять его местоположение в воде в режиме реального времени.

Отмечается, что носимая часть устройства передаёт звук посредством вибрации костей возле виска. Эта разработка может быть полезной как спортсменам-паралимпийцам, так и любому человеку со слабым зрением, который хотел бы заниматься плаванием.