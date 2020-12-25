Наука и технологии
Сегодня 14:58
Британские противники 5G разрушили 159 вышек за год
Они считают, что технология распространяет коронавирус
Британский регулятор Ofcom рассказал, что в 2020 году противники 5G атаковали 159 базовых станций операторов. Из-за этого общее время простоя вышек составило 170 000 часов.
Разрушители являются приверженцами теорий заговора о том, что технология 5G вредна для здоровья и даже связана с пандемией коронавируса. По мере распространения конспирологических теорий в Великобритании и других странах росло число атак и поджогов вышек сотовой связи. Властям пришлось убеждать людей, что 5G не связан с коронавирусом, ведь инфекция распространяется даже в тех странах, где сетей пятого поколения совсем нет.
В России недавно жители города Чкаловска помешали монтажникам возвести возвести даже 4G-вышку. Они всеми способами не давали рабочим приступить к задаче.