Британские шпионы завели аккаунт в соцсети Instagram

В первом посте говорится: «Секрет успешного шпионажа? Рассмотрите все грани, это даст лучший обзор...». Авторы аккаунта обещают показывать подписчикам эксклюзивный взгляд на жизнь внутри MI5. Первый пост иллюстрируется фотографией из штаб-квартиры в Лондоне, а именно снимком проходной главного здания.

Глава службы контрразведки Кен Маккаллум рассказал журналистам, что создание аккаунта в Instagram — это один из примеров более открытого подхода MI5. При этом в службе надеются, что такой подход «позволит ещё лучше обеспечивать безопасность страны».

Авторы аккаунта планируют развенчивать мифы о работе британских спецслужб, публиковать архивные материалы и даже размещать объявления о вакансиях.