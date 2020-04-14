Британские СМИ назвали «самую дальнобойную и самую смертоносную» снайперскую винтовку России

Речь идёт о снайперской винтовке СВЛК-14С «Сумрак». Материал о ней появился в британском издании Daily Mail, а его перевод предоставили «Известия».

«Сумрак» была разработана компанией Lobaev Arms. Данное оружие установило мировой рекорд: из него россиянин поразил цель на расстоянии 4210 метров. В Daily Mail указали, что на расстоянии в 3000 метров возможности российской винтовки в два раза превышают возможности L115A3.

Отмечается также, что в СВЛК-14С используются пули калибра 408 Cheytac (10,36x77 мм), скорость которых достигает 900 метров в секунду. Кроме того, эффективность винтовки не снижается при температурах от −45 до +65 градусов по Цельсию. Конструкторы оружия также заявляли, что никакие бронежилеты не выдерживают выстрел из него.

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