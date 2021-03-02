Британские солдаты начали учиться воевать в виртуальной реальности

Симуляция выглядит для солдата как шутер от первого лица. Для обучения армия использует гарнитуру виртуальной реальности Oculus Rift S и контроллеры. VR-контент для военных разработала компания SimCentric. Солдаты могут проводить учения или имитировать перестрелки.

Технология виртуальной реальности используется не только в Британии. В Соединённых Штатах уже проводили аналогичные учения в виртуальных версиях городов. Однако у американской системы обнаружилось несколько проблем. Летом 2020 года сообщалось, что в Пермском военном институте войск национальной гвардии курсантов тоже обучают с использованием VR-очков. Технологию использовали для обучения будущих специалистов связи.