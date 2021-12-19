Британские ВВС одержали первую воздушную победу со времён Второй мировой войны

Победу одержал истребитель Eurofighter Typhoon. «Российская газета» пишет, что вражеский беспилотник был уничтожен 14 декабря. При этом его происхождение неизвестно сирийскому правительству, Ирану и нескольким союзным государственным и негосударственным субъектам.

Важно то, что это уничтожение стало первой воздушной победой Королевских ВВС за долгие годы. Во время Фолклендской войны авиация Великобритании действовала успешно, но была палубной, поэтому всё ушло на счёт Королевского флота. Отмечается, что у ВВС Великобритании был шанс отличиться во время войны в Персидском заливе, но тогда британский истребитель Tornado был сбит иракским МиГ-29.