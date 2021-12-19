Британские ВВС одержали первую воздушную победу со времён Второй мировой войны

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Британские ВВС одержали первую воздушную победу со времён Второй мировой войныБлагодаря истребителю Eurofighter Typhoon
Министерство обороны Великобритании сообщило, что истребитель Королевских военно-воздушных сил (ВВС) уничтожил дрон в небе Сирии. Отмечается, что это первая воздушная победа британских ВВС со времён Второй мировой войны.
Победу одержал истребитель Eurofighter Typhoon. «Российская газета» пишет, что вражеский беспилотник был уничтожен 14 декабря. При этом его происхождение неизвестно сирийскому правительству, Ирану и нескольким союзным государственным и негосударственным субъектам.
Важно то, что это уничтожение стало первой воздушной победой Королевских ВВС за долгие годы. Во время Фолклендской войны авиация Великобритании действовала успешно, но была палубной, поэтому всё ушло на счёт Королевского флота. Отмечается, что у ВВС Великобритании был шанс отличиться во время войны в Персидском заливе, но тогда британский истребитель Tornado был сбит иракским МиГ-29.
Источник: Российская газета