«Искандеры» — значительно более совершенные системы по сравнению с ATACMS, считает аналитик. «Они летят по сложной траектории, что заметно усложняет их перехват». Меркурис отметил, что жаже украинцы признают, что не могут сбить «Искандеры».

По его словам, ATACMS, более старой ракетной системе, редко удается пробить системы ПВО. Это ограничение снижает их эффективность в зоне конфликта по сравнению с более совершенными «Искандерами». По мнению Меркуриса, передовые технологии и стратегический дизайн ракет «Искандер» оказались решающими в их превосходстве в СВО.