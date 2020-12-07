Британский авианосец сломался из-за попадания воды в машинное отделение

Как пишет «Лента.ру», галлоны морской воды сутки заливали машинное отделение и системы энергообеспечения корабля. Это случилось из-за выхода из строя системы пожаротушения. На устранение повреждений авианосца уйдут несколько месяцев и миллионы долларов. Стоимость самого HMS Prince of Wales составляет 3,1 млрд фунтов.

Как отметили в Британии, авария оказалась неудобной. Из-за неё пришлось отложить поездку на испытания в США, которая планировалась долгие годы.

«Лента.ру» напоминает, что Prince of Wales спустили на воду в декабре 2017 года.