Британский эксперт оценил российскую авиабомбу ФАБ-3000

Опубликовано 24 марта 2024, 21:04
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Британский эксперт оценил российскую авиабомбу ФАБ-3000Переломный момент?
Развертывание российскими военными ФАБ-3000, массивной 3000-килограммовой фугасной авиабомбы, позволит наносить разрушительные удары по укрепленным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Лента.ру со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.
Британский военный эксперт Александр Меркурьев в видеоролике на YouTube оценил возможности бомбы и предупредил о ее разрушительном потенциале для украинских укреплений. «Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее», — сказал он. Меркурьев также предположил, что ФАБ-3000 можно использовать в сочетании с бомбами меньшего калибра для создания разрушительного эффекта.
ФАБ-3000 — это модернизированная версия советской бомбы, оснащенная усовершенствованными системами наведения и целеуказания. Ее могут нести различные российские самолеты.