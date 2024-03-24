Британский эксперт оценил российскую авиабомбу ФАБ-3000

Британский военный эксперт Александр Меркурьев в видеоролике на YouTube оценил возможности бомбы и предупредил о ее разрушительном потенциале для украинских укреплений. «Русские и так наносят колоссальный ущерб применяемыми ими авиабомбами, а теперь они будут применять на фронте ФАБ-3000, которая гораздо мощнее любых предыдущих, которые они сбрасывали ранее», — сказал он. Меркурьев также предположил, что ФАБ-3000 можно использовать в сочетании с бомбами меньшего калибра для создания разрушительного эффекта.

ФАБ-3000 — это модернизированная версия советской бомбы, оснащенная усовершенствованными системами наведения и целеуказания. Ее могут нести различные российские самолеты.