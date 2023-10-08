Британский конкурент Nvidia на рынке ИИ-чипов Graphcore не выдержал «ИИ-бума»

Убытки до налогообложения также выросли на 11% до 204,6 млн долларов. Graphcore привлекла более 600 млн долларов от инвесторов и в 2020 году оценивалась примерно в 2,5 млрд долларов, позиционируя себя как альтернативу Nvidia. Однако судьба компании изменилась, когда Microsoft, один из первых инвесторов, решила отказаться от дальнейшего использования чипов Graphcore в своей платформе облачных вычислений.

Несмотря на технические достижения, Graphcore с трудом завоевывает крупных корпоративных клиентов, что привело к увольнениям.