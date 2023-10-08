Британский конкурент Nvidia на рынке ИИ-чипов Graphcore не выдержал «ИИ-бума»Теперь в поисках новых инвесторов
Британский разработчик чипов Graphcore, стремившийся бросить вызов доминированию Nvidia в области обработки искусственного интеллекта, заявил о необходимости привлечения дополнительного финансирования от инвесторов в течение нескольких месяцев. Это заявление было сделано после того, как компания сообщила о снижении выручки на 46% до 2,7 млн долл. в 2022 г., назвав в качестве факторов, способствующих этому, макроэкономические факторы и задержки с закупками оборудования ключевыми клиентами.
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Убытки до налогообложения также выросли на 11% до 204,6 млн долларов. Graphcore привлекла более 600 млн долларов от инвесторов и в 2020 году оценивалась примерно в 2,5 млрд долларов, позиционируя себя как альтернативу Nvidia. Однако судьба компании изменилась, когда Microsoft, один из первых инвесторов, решила отказаться от дальнейшего использования чипов Graphcore в своей платформе облачных вычислений.
Несмотря на технические достижения, Graphcore с трудом завоевывает крупных корпоративных клиентов, что привело к увольнениям.