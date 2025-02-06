Британский музей какашек отправится в турне

В музее представлены законсервированные образцы фекалий со всего мира, которые демонстрируются в смоляных шарах. Со временем аттракцион приобрел популярность, что привело к большому скоплению людей, особенно во время школьных каникул. В ответ на растущий спрос, если верить представителям заведения, музей отправляется в «путешествие», начав с библиотек на острове Уайт.

Гастролирующая экспозиция будет представлять собой подсвеченный аквариум с более сохраненными образцами различных людей, включая акушерку, полицейского и ученого.

Директор музея Найджел Джордж объяснил, что музей стал «жертвой собственного успеха», поскольку он стал слишком мал, чтобы вместить большое количество посетителей.