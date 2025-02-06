Британский музей какашек отправится в турне

Опубликовано 06 февраля 2025, 09:451 мин.
Британский музей какашек отправится в турнеНо закрывается для этого на год
Национальный музей какашек на острове Уайт (Великобритания) закрывается на год, чтобы подготовиться к туру по всей стране. Причудливый музей, который впервые открылся в 2016 году, был создан бывшим сантехником Дэниелом Робертсом. Он начинался как небольшая выставка в зоопарке острова Уайт, а в 2018 году переехал на свое нынешнее место… в бывший общественный туалет.
© Ferra
В музее представлены законсервированные образцы фекалий со всего мира, которые демонстрируются в смоляных шарах. Со временем аттракцион приобрел популярность, что привело к большому скоплению людей, особенно во время школьных каникул. В ответ на растущий спрос, если верить представителям заведения, музей отправляется в «путешествие», начав с библиотек на острове Уайт.
Гастролирующая экспозиция будет представлять собой подсвеченный аквариум с более сохраненными образцами различных людей, включая акушерку, полицейского и ученого.
Директор музея Найджел Джордж объяснил, что музей стал «жертвой собственного успеха», поскольку он стал слишком мал, чтобы вместить большое количество посетителей.