Британский регулятор угрожает заблокировать IT-гигантов за нарушение закона

Британский регулятор угрожает заблокировать IT-гигантов за нарушение законаПеред законом все равны
Британский регулятор Ofcom готов принять жесткие меры в отношении технологических платформ, не соблюдающих новый закон о безопасности в Интернете, включая блокировку их доступа к платежным системам и потенциальный запрет на работу в Великобритании.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Первый пакет предложений Ofcom по реализации закона требует от крупных технологических компаний ограничить распространение вредного контента и назначить ответственное лицо в Великобритании, которое будет нести ответственность за нарушения. Невыполнение требований может повлечь за собой штрафы в размере до 10% от общемировой выручки и уголовное преследование руководителей.
Сторонники защиты конфиденциальности утверждают, что закон вынудит платформы отказаться от сквозного шифрования и создать бэкодры, что поставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей.