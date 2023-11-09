Британский регулятор угрожает заблокировать IT-гигантов за нарушение закона

Первый пакет предложений Ofcom по реализации закона требует от крупных технологических компаний ограничить распространение вредного контента и назначить ответственное лицо в Великобритании, которое будет нести ответственность за нарушения. Невыполнение требований может повлечь за собой штрафы в размере до 10% от общемировой выручки и уголовное преследование руководителей.

Сторонники защиты конфиденциальности утверждают, что закон вынудит платформы отказаться от сквозного шифрования и создать бэкодры, что поставит под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей.