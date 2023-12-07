Британский регулятор захотел сканировать лица, ищущих «18+ видео» людей

В проекте руководства предлагается использовать технологию распознавания лиц для подтверждения возраста пользователей и предотвращения доступа детей к контенту для взрослых. Учитывая, что средний возраст детей, натыкающихся на откровенные материалы, в стране составляет 13 лет, Ofcom призывает сайты принять высокоэффективные меры по проверке возраста к 2025 году.

Среди возможных методов - государственные удостоверения личности с фотографией, проверка кредитных карт и цифровых кошельков, но самым интересным является технология определения возраста по лицу. Хотя этот шаг направлен на защиту несовершеннолетних, эксперты выражают обеспокоенность, предупреждая об угрозе безопасности пользователей и «катастрофической» утечке данных.

Критики утверждают, что эти меры не могут быть надежными, и взрослые опасаются за сохранность своих данных. Закон о безопасности в Интернете, вступающий в силу с 2025 года, уполномочивает Ofcom штрафовать платформы, не соблюдающие требования закона.