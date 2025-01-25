Опубликовано 25 января 2025, 15:001 мин.
Британский суд разрешил Google не выплачивать России штраф на ₽2 ундециллионовПочему не в российском?
Google выиграла дело в Высоком суде Лондона. Он якобы запретил России взыскивать крупные штрафы, связанные с блокировкой российских аккаунтов в Google и YouTube. Решение было вынесено после того, как российские каналы, в том числе «Царьград», подали в суд на Google за блокировку контента.
Российские суды назначили огромные наказания: по некоторым оценкам, сумма штрафов могла превысить весь мировой ВВП. По одной из оценок, сумма штрафов достигла суммы в 2 ундециллиона рублей (число с 36 нулями).
Google утверждает, что согласно его условиям и положениям споры должны рассматриваться в английских судах, а не в российских, и Высокий суд почему-то согласился с компанией, выдав ордер на блокировку этих штрафов.