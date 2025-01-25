Британский суд разрешил Google не выплачивать России штраф на ₽2 ундециллионов

Российские суды назначили огромные наказания: по некоторым оценкам, сумма штрафов могла превысить весь мировой ВВП. По одной из оценок, сумма штрафов достигла суммы в 2 ундециллиона рублей (число с 36 нулями).

Google утверждает, что согласно его условиям и положениям споры должны рассматриваться в английских судах, а не в российских, и Высокий суд почему-то согласился с компанией, выдав ордер на блокировку этих штрафов.