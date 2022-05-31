Британских десантников будут обучать на гуманоидных роботах-мишенях

Такие роботы-мишени SimStrikers будут «стрелять» по военным, выкрикивая фразы на иностранных языках, пишет Daily Mail. Как пояснили разработчики, SimStriker делает смелый шаг от традиционных деревянных мишеней к новому поколению умных противников, которые добавляют реалистичности симуляциям. Они могут оценивать эффективность солдат с математической точностью и, в конечном счёте, помогут повысить их боевые возможности в городских условиях.

Гуманоидные манекены могут поворачиваться лицом к войскам, когда они входят в здания, а также падать вниз, когда военные ведут огонь. Когда это происходит, в виртуальной реальности кажется, что противник лежит на земле. Кроме того, SimStrikers могут кричать на разных языках, в том числе на русском и арабском.