Британских военных оглушило на испытаниях новой БМП

Сообщается, что минобороны Великобритании уже начало консультации о будущем БМП Ajax. Если подтвердится, что есть связь между конструктивными особенностями машины и травмами экипажей, то придётся отказаться от разработки.

Кроме того, британское правительство уверено, что от него скрывали масштаб проблем БМП.

Стоит отметить, что в 2014 году минобороны заключило контракт на 245 боевых машин пехоты нового поколения. Их должны поставить до 2024 года. Сумма контракта составила 5,5 млрд фунтов стерлингов. Пока военные получили 14 машин. Их испытания прошли негладко: экипажи жаловались на потерю слуха, головную боль, тошноту и опухшие суставы.