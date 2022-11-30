Британское бомбоубежище превратили в экоферму

Вертикальное земледелие - так называется производство сельскохозяйственных культур на разных этажах, часто в контролируемой среде - является быстро развивающейся отраслью, в проекты которой по всему миру вливаются миллиарды долларов.

Однако выращивание при искусственном освещении является более энергоемким, чем традиционное земледелие, и высокая стоимость производства стала проблемой для вертикальных ферм по всему миру. "Что делает эту отрасль такой интересной и сложной, так это то, что никто до сих пор не смог решить эту проблему", - говорит директор по развитию бизнеса Zero Carbon Farm Оливия О'Брайен.

Подземное расположение фермы обеспечивает встроенную изоляцию от холода. У компании есть так называемая "виртуальная частная электропроводка", обеспечивающая поступление энергии из возобновляемых источников.

В этом бомбоубежище используется на 70-90% меньше воды и на 95% меньше удобрений, чем в обычном сельском хозяйстве. Выращивание происходит круглый год и более быстрыми темпами.

Компания Zero Carbon Farms считает, что у нее есть преимущество перед десятками других проектов вертикальных ферм, появляющихся в Великобритании, благодаря ее устойчивому развитию и многолетнему опыту.