Британского «Билла Гейтса» все же экстрадируют в США по обвинению в уголовном мошенничестве

Линч обвиняется в мошенническом завышении стоимости своей компании Autonomy, занимающейся разработкой программного обеспечения, перед ее продажей компании Hewlett-Packard за 11 млрд долларов в 2011 году. В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

В пятницу двое судей Высокого суда Лондона отклонили апелляцию Линча, постановив, что он должен быть экстрадирован в США, чтобы предстать перед судом. Линч всегда отрицал любые правонарушения и, как говорят, рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека.