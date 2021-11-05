Британскому истребителю шестого поколения предрекли неприятности

Tempest должен быть способен использовать гиперзвуковое оружие и лазеры, элементы дополненной реальности и искусственного интеллекта. В Великобритании надеются, что истребитель будет готов в 2035 году. Однако в производстве самолёта есть загвоздка.

Вместо одного главного подрядчика из одной страны, над Tempest трудятся несколько компаний из разных стран: BAE Systems, Saab, Leonardo, Rolls-Royce и MBDA. Помимо этого привлечены и специалисты из других мелких компаний и институтов. При этом существует проект ещё одного истребителя нового поколения, который называется Future Combat Air System. Обсуждается даже, что Future Combat Air System и Tempest могут объединить в одну программу.

Эксперты отмечают, что такое количество разных подрядчиков гарантированно приведёт к проблемам. Например, над F-22 трудились Lockheed Martin и Boeing, и сейчас у самолёта множество технических проблем.

Авторы 19fortyfive считают, что программа Tempest сопряжена с большими рисками из-за всей производственной неразберихи и её могут ждать неприятности.