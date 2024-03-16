Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 23:15
1 мин.

Broadcom выкупила VMware и «забрала лучшие аккаунты» клиентов

Гендиректор такую практику защищает
Приобретение Broadcom компании VMware в январе вызвало шок в технологической отрасли, который до сих пор ощущается партнерами и клиентами. В недавней записи в блоге генеральный директор Broadcom Хок Тан попытался снять растущие опасения, но его заверения не устранили все тревоги.

Тан признал, что после приобретения компании произошли значительные изменения, и признал, что они вызвали «беспокойство». Однако он утверждает, что эти изменения направлены на ускорение инноваций, улучшение обслуживания клиентов и рационализацию деловых операций.

Несмотря на оптимистичный прогноз Broadcom, многие поставщики ИТ-решений, ранее сотрудничавшие с VMware, столкнулись с проблемами. Так, многие компании-поставщики ИТ-решений, работавшие с VMware, уже разорились. После покупки VMware компания Broadcom приобрела 2000 крупнейших учетных записей VMware у торговых партнеров VMware.

Тан защищает спорный переход на модель лицензирования только по подписке, называя ее отраслевым стандартом. Он подчеркнул, что VMware начала этот переход в 2019 году, еще до приобретения компании.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#VMWARE
,
#Broadcom
,
#покупка