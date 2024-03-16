Broadcom выкупила VMware и «забрала лучшие аккаунты» клиентов

Тан признал, что после приобретения компании произошли значительные изменения, и признал, что они вызвали «беспокойство». Однако он утверждает, что эти изменения направлены на ускорение инноваций, улучшение обслуживания клиентов и рационализацию деловых операций.

Несмотря на оптимистичный прогноз Broadcom, многие поставщики ИТ-решений, ранее сотрудничавшие с VMware, столкнулись с проблемами. Так, многие компании-поставщики ИТ-решений, работавшие с VMware, уже разорились. После покупки VMware компания Broadcom приобрела 2000 крупнейших учетных записей VMware у торговых партнеров VMware.

Тан защищает спорный переход на модель лицензирования только по подписке, называя ее отраслевым стандартом. Он подчеркнул, что VMware начала этот переход в 2019 году, еще до приобретения компании.