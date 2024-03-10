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Наука и технологии
Опубликовано 10 марта 2024, 15:45
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Broadcom захотела получить $ 10 млрд с продаж ИИ-чипов: инвесторам нужно больше

ИИ-бум в самом разгаре
Broadcom рассчитывает получить 10 миллиардов долларов от продажи ИИ-чипов в 2024 году. Однако цена акций компании упала после того, как она не смогла поднять прогноз по выручке на весь год в размере 50 миллиардов долларов. Инвесторам нужно больше.

Этот неоднозначный результат отражает как сильные позиции Broadcom в гонке аппаратных средств искусственного интеллекта, так и опасения инвесторов по поводу будущего роста. В первом квартале доходы компании от ИИ выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Хок Тан раскрыл особенно прибыльный сегмент в рамках этого роста: разработка заказных ИИ-чипов для крупных клиентов. Broadcom ожидает, что 7 миллиардов долларов будут получены только от двух таких партнерств.

Однако инвесторы ожидали более смелого заявления о будущем росте. Прогноз выручки Broadcom в размере 50 миллиардов долларов США, хотя и означал 40-процентный рост, не оправдал ожиданий, вызванных недавним ралли акций на фоне оптимизма в отношении ИИ. Этот осторожный прогноз в сочетании с тем, что Broadcom столкнулась с конкуренцией со стороны Nvidia на рынке заказных чипов, привел к небольшому падению цены акций после окончания торгов.