Бронемашину США нового поколения испытали в перехвате дронов

Опубликовано 25 января 2024, 13:41
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Бронемашину США нового поколения испытали в перехвате дроновИ вполне успешно
Многоцелевая бронированная машина (AMPV) компании BAE Systems проверила свою эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (UAS) в ходе недавних полевых испытаний с боевой стрельбой.
AMPV, оснащенная модульной системой вооружения Moog, поразила и нейтрализовала небольшой парк квадрокоптеров на полигоне Big Sandy в Кингмане, штат Аризона. Сенсоры и системы целеуказания машины позволяют ей обнаруживать, отслеживать и идентифицировать как стационарные, так и движущиеся цели, а ее 30-мм пушка нейтрализует дроны.
Это испытание продемонстрировало «способность AMPV адаптироваться к меняющимся угрозам и предоставить армии США универсальную и эффективную платформу для борьбы с БПЛА», пишет New Atlas. Модульная конструкция AMPV позволяет быстро интегрировать новые технологии.
Ожидается, что AMPV будет играть важную роль в будущем армии США, предоставляя адаптируемую платформу для выполнения широкого спектра задач.
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