Бронемашину США нового поколения испытали в перехвате дронов

AMPV, оснащенная модульной системой вооружения Moog, поразила и нейтрализовала небольшой парк квадрокоптеров на полигоне Big Sandy в Кингмане, штат Аризона. Сенсоры и системы целеуказания машины позволяют ей обнаруживать, отслеживать и идентифицировать как стационарные, так и движущиеся цели, а ее 30-мм пушка нейтрализует дроны.

Это испытание продемонстрировало «способность AMPV адаптироваться к меняющимся угрозам и предоставить армии США универсальную и эффективную платформу для борьбы с БПЛА», пишет New Atlas. Модульная конструкция AMPV позволяет быстро интегрировать новые технологии.

Ожидается, что AMPV будет играть важную роль в будущем армии США, предоставляя адаптируемую платформу для выполнения широкого спектра задач.