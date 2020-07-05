Наука и технологии
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Бубонную чуму после Монголии обнаружили и в Китае
Заражённого изолировали
В конце июня в Монголии зафиксировали случаи бубонной чумы. С 29 июня в регионе ввели карантин. Сегодня СМИ сообщили, что бубонную чуму после Монголии обнаружили и в Китае.
Болезнь подтвердили у скотовода во Внутренней Монголии. Это автономный район на севере Китая. Сообщается, что пациент до заражения бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Скотовода уже изолировали. Его состояние оценивают как стабильное.
После госпитализации мужчины во Внутренней Монголии, хошуне (административно-территориальная единица) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.
Власти рекомендуют жителям не охотиться на диких животных и при подозрениях на заболевание немедленно обращаться к врачу.
Известно, что бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков. Этих животных жители Монголии порой употребляют в пищу.