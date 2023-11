Будь моими глазами: Microsoft совместно с OpenAI создали ИИ-помощника для слепых

«Be My Eyes»

Корпорация Microsoft намерена изменить систему обслуживания клиентов для слабовидящих пользователей. В партнерстве с компанией Be My Eyes, оказывающей помощь людям с нарушениями зрения, Microsoft интегрирует в свою службу поддержки инвалидов революционный инструмент Be My AI, работающий на базе технологии OpenAI ChatGPT-4.