Будь моими глазами: Microsoft совместно с OpenAI создали ИИ-помощника для слепых

Этот цифровой визуальный помощник решает технические вопросы и выполняет задания, причем среднее время решения запроса составляет четыре минуты - менее половины времени работы с человеческими агентами. Используя модель зрения GPT-4, Be My AI генерирует описания фотографий, предоставленных пользователями, и дает рекомендации с учетом контекста.

Это сотрудничество знаменует собой гигантский скачок на пути к независимости пользователей с ограниченными возможностями.