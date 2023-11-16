Наука и технологии
13:45, 16 ноября 2023
1 мин.

Будь моими глазами: Microsoft совместно с OpenAI создали ИИ-помощника для слепых

«Be My Eyes»

Корпорация Microsoft намерена изменить систему обслуживания клиентов для слабовидящих пользователей. В партнерстве с компанией Be My Eyes, оказывающей помощь людям с нарушениями зрения, Microsoft интегрирует в свою службу поддержки инвалидов революционный инструмент Be My AI, работающий на базе технологии OpenAI ChatGPT-4.

Будь моими глазами: Microsoft совместно с OpenAI создали ИИ-помощника для слепых

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Этот цифровой визуальный помощник решает технические вопросы и выполняет задания, причем среднее время решения запроса составляет четыре минуты - менее половины времени работы с человеческими агентами. Используя модель зрения GPT-4, Be My AI генерирует описания фотографий, предоставленных пользователями, и дает рекомендации с учетом контекста.

Это сотрудничество знаменует собой гигантский скачок на пути к независимости пользователей с ограниченными возможностями.

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