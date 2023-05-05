Будет ли Apple проводить массовые увольнения: ответ главы компании

Выручка Apple составила 94,8 млрд долларов, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Кук подчеркнул, что сокращение рабочих мест рассматривается компанией как «крайняя мера», в отличие от таких конкурентов, как Amazon, Google и Meta, которые объявили о массовых увольнениях в последние месяцы.

Хотя Apple избежала крупных сокращений рабочих мест, некоторые позиции пострадали от текущего экономического спада. В прошлом месяце компания сократила некоторые количество должностей в своих группах разработки, при этом пострадавшим сотрудникам была предоставлена возможность претендовать на другие должности в компании.