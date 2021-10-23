Будет ли ещё одна презентация Apple в 2021 году?

В последнем отчёте Power On Гурмэн сказал, что не ждёт третьего мероприятия Apple в 201 году. Также не следует надеться на какие-либо важные анонсы от компании. Ранее появлялась информация о том, что Apple объявит о новом Mac mini на октябрьском мероприятии. Однако Гурмэн заявил, что это событие отложено на 2022 год вместе с новым более крупным Apple Silicon iMac, новым iPhone SE и новым iPad Pro.

Аналитик также подтвердил, что мы должны ожидать MacBook Air с процессором M2 примерно через шесть-восемь месяцев. Ноутбук получит «крупнейшее изменение дизайна с 2010 года».