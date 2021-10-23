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Будет ли ещё одна презентация Apple в 2021 году?Рассказал аналитик Bloomberg
Осенью 2021 года Apple провела уже две презентации, на которых представила разные продукты: от наушников до MacBook Pro с «чёлкой». Все задаются вопросом: ждать ли нам ещё чего-то от компании в этом году? Аналитик Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) дал ответ.
В последнем отчёте Power On Гурмэн сказал, что не ждёт третьего мероприятия Apple в 201 году. Также не следует надеться на какие-либо важные анонсы от компании. Ранее появлялась информация о том, что Apple объявит о новом Mac mini на октябрьском мероприятии. Однако Гурмэн заявил, что это событие отложено на 2022 год вместе с новым более крупным Apple Silicon iMac, новым iPhone SE и новым iPad Pro.
Аналитик также подтвердил, что мы должны ожидать MacBook Air с процессором M2 примерно через шесть-восемь месяцев. Ноутбук получит «крупнейшее изменение дизайна с 2010 года».
Источник: Bloomberg