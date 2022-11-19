Будучи президентом, Дональд Трамп публиковал в Twitter секретные спутниковые снимки

Будучи президентом, Дональд Трамп публиковал в Twitter секретные спутниковые снимкиНезаконно, да
Рассекреченные документы подтвердили, что бывший президент США Дональд Трамп незаконно разместил в Twitter в 2019 году спутниковое изображение неудачного запуска ракеты в Иране.
На снимке была изображена ракета, взорвавшаяся на стартовой площадке. Как сообщается, Трамп опубликовал изображение, чтобы, по-видимому, доказать непричастность США к инциденту.
"Соединенные Штаты Америки не были вовлечены в катастрофическую аварию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на стартовой площадке Semnan Launch Site One в Иране", - написал тогда Трамп. "Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении того, что произошло на площадке №1".
Изображение было настолько четким, что некоторые эксперты заподозрили, что оно вообще не было сделано со спутника. "Этот снимок настолько изысканный, на нем видно так много деталей", - сказал Джеффри Льюис, изучающий спутниковые снимки в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее. "Сначала я подумал, что это, должно быть, сделано беспилотником или чем-то подобным".