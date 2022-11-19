Наука и технологии
16:17, 19 ноября 2022
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Будучи президентом, Дональд Трамп публиковал в Twitter секретные спутниковые снимки

Незаконно, да

Рассекреченные документы подтвердили, что бывший президент США Дональд Трамп незаконно разместил в Twitter в 2019 году спутниковое изображение неудачного запуска ракеты в Иране.

Будучи президентом, Дональд Трамп публиковал в Twitter секретные спутниковые снимки

На снимке была изображена ракета, взорвавшаяся на стартовой площадке. Как сообщается, Трамп опубликовал изображение, чтобы, по-видимому, доказать непричастность США к инциденту.

"Соединенные Штаты Америки не были вовлечены в катастрофическую аварию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на стартовой площадке Semnan Launch Site One в Иране", - написал тогда Трамп. "Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении того, что произошло на площадке №1".

Будучи президентом, Дональд Трамп публиковал в Twitter секретные спутниковые снимки

Twitter

Изображение было настолько четким, что некоторые эксперты заподозрили, что оно вообще не было сделано со спутника. "Этот снимок настолько изысканный, на нем видно так много деталей", - сказал Джеффри Льюис, изучающий спутниковые снимки в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее. "Сначала я подумал, что это, должно быть, сделано беспилотником или чем-то подобным".

Источник фото:NPR
Источник:NPR
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