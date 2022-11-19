Будучи президентом, Дональд Трамп публиковал в Twitter секретные спутниковые снимки

На снимке была изображена ракета, взорвавшаяся на стартовой площадке. Как сообщается, Трамп опубликовал изображение, чтобы, по-видимому, доказать непричастность США к инциденту.

"Соединенные Штаты Америки не были вовлечены в катастрофическую аварию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на стартовой площадке Semnan Launch Site One в Иране", - написал тогда Трамп. "Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении того, что произошло на площадке №1".