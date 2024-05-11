Будущее AR-гарнитур: в Стэнфорде создали прототип голографических очков

Будущее AR-гарнитур: в Стэнфорде создали прототип голографических очковМинималистично и функционально
Лаборатория вычислительной визуализации Стэнфорда может похвастаться новаторской технологией голографического изображения с поддержкой искусственного интеллекта. Этот подход обещает более тонкую, легкую и качественную работу по сравнению с существующими AR-гарнитурами.
Нынешние AR-устройства, такие как Microsoft HoloLens, испытывают трудности с размерами и весом. Прототип Стэнфорда решает эту проблему, используя «нанофотонный метаповерхностный волновод» — причудливый термин для обозначения светопроводящего компонента, который устраняет необходимость в громоздких линзах. Этот инновационный дизайн открывает путь к созданию по-настоящему незаметных AR-очков.
Технологии Стэнфорда не ограничиваются миниатюризацией. Они внедрили алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения качества изображения.
Хотя прототип пока находится в лаборатории, потенциал очевиден.