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Наука и технологии
Опубликовано 11 мая 2024, 04:30
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Будущее AR-гарнитур: в Стэнфорде создали прототип голографических очков

Минималистично и функционально
Исследователи из Стэнфорда, возможно, только что представили взгляд на будущее дополненной реальности — тонкое, легкое и с большим потенциалом.
Будущее AR-гарнитур: в Стэнфорде создали прототип голографических очков
© Ferra

Лаборатория вычислительной визуализации Стэнфорда может похвастаться новаторской технологией голографического изображения с поддержкой искусственного интеллекта. Этот подход обещает более тонкую, легкую и качественную работу по сравнению с существующими AR-гарнитурами.

Будущее AR-гарнитур: в Стэнфорде создали прототип голографических очков

© Andrew Brodhead / Stanford

Нынешние AR-устройства, такие как Microsoft HoloLens, испытывают трудности с размерами и весом. Прототип Стэнфорда решает эту проблему, используя «нанофотонный метаповерхностный волновод» — причудливый термин для обозначения светопроводящего компонента, который устраняет необходимость в громоздких линзах. Этот инновационный дизайн открывает путь к созданию по-настоящему незаметных AR-очков.

Технологии Стэнфорда не ограничиваются миниатюризацией. Они внедрили алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения качества изображения.

Хотя прототип пока находится в лаборатории, потенциал очевиден.