Будущее AR-гарнитур: в Стэнфорде создали прототип голографических очков

Нынешние AR-устройства, такие как Microsoft HoloLens, испытывают трудности с размерами и весом. Прототип Стэнфорда решает эту проблему, используя «нанофотонный метаповерхностный волновод» — причудливый термин для обозначения светопроводящего компонента, который устраняет необходимость в громоздких линзах. Этот инновационный дизайн открывает путь к созданию по-настоящему незаметных AR-очков.

Технологии Стэнфорда не ограничиваются миниатюризацией. Они внедрили алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения качества изображения.

Хотя прототип пока находится в лаборатории, потенциал очевиден.