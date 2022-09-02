Будущее беспроводной зарядки: учёные смогли передать энергию по воздуху на 30 метров

Пока что с помощью такой технологии можно заряжать лишь небольшие датчики. Однако эксперты уверены, что в будущем её можно будет усовершенствовать для использования с более крупными устройствами.

Система корейских учёных состоит из двух основных компонентов — передатчик и встроенный в гаджет приёмник. При этом приёмников может быть несколько, все они могут одновременно получать энергию от передачтика.

Специалисты отмечают, что другие технологии беспроводной зарядки требуют, чтобы приёмное устройство находилось в специальной подставке. Но лазерная зарядка может работать, пока устройства находятся в прямой видимости друг друга. При этом, если между ними возникает препятствие, лазер сразу переходит в режим экономии энергии.