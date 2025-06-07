Будущее дронов под вопросом: военный эксперт о лазерах и электромагнитных пушках

Кнутов отметил, что лазеры уже используются для уничтожения дронов, но у них есть сложности — трудно точно удержать луч на движущейся цели. Зато лазерные системы просты в использовании, не создают шума и работают в невидимом спектре. Также они могут поджечь боевую часть дрона прямо в воздухе, что снижает риск разрушений на земле.

Более перспективным способом эксперт считает электромагнитные пушки. Они способны «выжигать» электронику сразу у целой группы дронов на расстоянии сотен метров. Сейчас идёт сбор данных о таких технологиях, и, по оценке Кнутова, на их полноценную реализацию может уйти до пяти лет.

Российская разработка «Посох» уже использует лазеры, направляя луч по оптоволокну. Температура воздействия может достигать до 900 градусов, в зависимости от условий.