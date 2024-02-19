Будущее фермерства: роботы «захватывают власть», рабочим от этого не легче

Автономное оборудование, являющееся отличительной чертой точного земледелия, устраняет необходимость в человеческом труде, что может привести к вытеснению работников ферм. Высокая стоимость внедрения этой технологии благоприятствует крупным операциям, что может привести к вытеснению мелких ферм. А расширение возможностей подключения создает угрозу безопасности, поскольку может привести к сбоям в работе и манипулированию важными данными.

Пол Робертс из Securepairs.org предупреждает о том, что данные станут новым «золотом», что может превратить фермеров в простых смотрителей, зависящих от удаленных корпораций. Он выступает за более строгое регулирование конфиденциальности данных и призывает университеты обучать фермеров защите данных.

Кевин Кенни (Grassroots Energy LLC) подчеркивает опасность того, что производители оборудования будут контролировать ремонт и «добывать» коммерческие тайны фермеров. Он призывает провести расследование возможных нарушений безопасности данных и подчеркивает, что фермеры владеют сельскохозяйственными роботами.