Будущее космической еды: учёные придумали, как кормить людей на других планетах

Исследователи предложили концепцию системы, которая будет создавать блюда со вкусом, текстурой и питательными веществами их земных аналогов. Основным ингредиентом будут дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Они уже тысячи лет используются в выпечке, пивоварении и виноделии. Эти дрожжи сами по себе питательны, содержат значительное количество белка, углеводов, небольшое количество жира и большинство незаменимых аминокислот. Тем не менее их можно улучшить, добавив ещё питательные вещества, вкус, цвет и текстуру.

Учёные подсчитали, что одного бродильного резервуара объёмом 3000 литров хватит, чтобы накормить 50–100 человек. А технологии 3D-печати продуктов можно использовать для приготовления различных блюд для космонавтов. Например, батончиков со вкусом и запахом в точности как у банана.