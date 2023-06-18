Наука и технологии
15:44, 18 июня 2023
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Будущее медицины лежит в космосе. Чего хотят добиться стартапы

Планы, мягко говоря, амбициозные

Калифорнийская компания Varda Space Industries успешно запустила свою первую тестовую миссию 12 июня, выведя на орбиту Земли капсулу весом 200 фунтов. Цель миссии - изучить возможность дистанционного производства фармацевтических препаратов в космосе. Подробнее о медицине в космосе пишет CNN.

Исследования показали, что кристаллы белка, выращенные в невесомой среде, обладают более точной структурой, что потенциально может привести к разработке более эффективных лекарств, которые легко усваиваются человеческим организмом.

Генеральный директор и соучредитель компании Varda Уилл Брюи считает, что производство в космосе может стать прибыльной отраслью. Стремясь к быстрому масштабированию своей деятельности, Varda планирует регулярно отправлять спутники с экспериментами для фармацевтических компаний.

Компания рассматривает возможность создания исследовательской платформы на будущей частной космической станции.

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