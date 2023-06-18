Будущее медицины лежит в космосе. Чего хотят добиться стартапы

Исследования показали, что кристаллы белка, выращенные в невесомой среде, обладают более точной структурой, что потенциально может привести к разработке более эффективных лекарств, которые легко усваиваются человеческим организмом.

Генеральный директор и соучредитель компании Varda Уилл Брюи считает, что производство в космосе может стать прибыльной отраслью. Стремясь к быстрому масштабированию своей деятельности, Varda планирует регулярно отправлять спутники с экспериментами для фармацевтических компаний.

Компания рассматривает возможность создания исследовательской платформы на будущей частной космической станции.