Будущее медицины лежит в космосе. Чего хотят добиться стартапы

Будущее медицины лежит в космосе. Чего хотят добиться стартапыПланы, мягко говоря, амбициозные
Калифорнийская компания Varda Space Industries успешно запустила свою первую тестовую миссию 12 июня, выведя на орбиту Земли капсулу весом 200 фунтов. Цель миссии - изучить возможность дистанционного производства фармацевтических препаратов в космосе. Подробнее о медицине в космосе пишет CNN.
Исследования показали, что кристаллы белка, выращенные в невесомой среде, обладают более точной структурой, что потенциально может привести к разработке более эффективных лекарств, которые легко усваиваются человеческим организмом.
Генеральный директор и соучредитель компании Varda Уилл Брюи считает, что производство в космосе может стать прибыльной отраслью. Стремясь к быстрому масштабированию своей деятельности, Varda планирует регулярно отправлять спутники с экспериментами для фармацевтических компаний.
Компания рассматривает возможность создания исследовательской платформы на будущей частной космической станции.