Будущие AR-очки Google не оставят шансов Apple: почему

Будущие AR-очки Google не оставят шансов Apple: почемуУ IT-гиганта есть то, в чем Apple его определенно не победит
Google определенно произведет фурор в мире дополненной реальности (AR) своей готовящейся (надеемся, что она готовится) гарнитурой, и она вполне способна будет конкурировать с недавним анонсом Apple. По мнению 9to5Google, эти технологические гиганты имеют все шансы совершить революцию в том, как мы взаимодействуем с приложениями и сервисами.
Одной из ключевых функций, о которой говорится в статье, является Google Lens, которая и сейчас может без проблем анализировать окружающую обстановку. От распознавания объектов и растений для совершения покупок до наложения перевода на иностранный текст - возможности AR-гарнитуры с этим приложением огромны. Google Maps Live View также станет революционным решением для поиска маршрутов и местной информации.
И это далеко не весь функционал, который смогла бы предложить AR-гарнитура компании. Можно также вспомнить классический рабочий стол, а также возможную интеграцию с Fitbit для тренировок.
Поскольку Apple стала участником гонки AR/VR технологий, очевидно, что за AR будущее, и Google, а также Samsung, должны выпускать конкурентоспособные продукты, чтобы не отставать.