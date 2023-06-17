Будущие AR-очки Google не оставят шансов Apple: почему

Одной из ключевых функций, о которой говорится в статье, является Google Lens, которая и сейчас может без проблем анализировать окружающую обстановку. От распознавания объектов и растений для совершения покупок до наложения перевода на иностранный текст - возможности AR-гарнитуры с этим приложением огромны. Google Maps Live View также станет революционным решением для поиска маршрутов и местной информации.

И это далеко не весь функционал, который смогла бы предложить AR-гарнитура компании. Можно также вспомнить классический рабочий стол, а также возможную интеграцию с Fitbit для тренировок.

Поскольку Apple стала участником гонки AR/VR технологий, очевидно, что за AR будущее, и Google, а также Samsung, должны выпускать конкурентоспособные продукты, чтобы не отставать.