Будущие флагманские смартфоны Samsung тоже могут лишиться зарядного устройства в коробке

Об этом сообщило издание ET News, ссылаясь на отраслевые источники. По их словам, Samsung обсуждает планы убрать зарядку из комплекта поставки смартфонов в следующем году. В компании считают, что за годы своего существования поставили потребителям достаточное количество зарядных устройств. Массовое создание новых может лишь увеличить количество электронного мусора. Кроме того, удаление зарядок из комплекта поставки может снизить потенциальную стоимость и без того недешёвых флагманов.

Нововведение может коснуться вероятной серии Galaxy S21, или Galaxy S30.