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Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 18:30
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Будущие роботы получат «мягкие и нежные» касания благодаря 3D-печати

Правда, кожей это назвать сложно
Представьте себе роботов с мягким касанием — не холодной металлической хваткой из научной фантастики, а нежным, безопасным покрытием, которое также может чувствовать окружающую обстановку. Исследователи из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн делают это реальностью с помощью 3D-печати «кожи» для роботов, оснащенной датчиками.
Будущие роботы получат «мягкие и нежные» касания благодаря 3D-печати
© Ferra

Традиционно мягкая кожа роботов и сенсорные датчики были дорогими и сложными в производстве. Это ограничивало их применение в роботах, предназначенных для безопасного и интуитивного взаимодействия с человеком. Профессор Джухьюнг Ким, возглавляющий проект, объясняет его значение: «для безопасного взаимодействия с людьми или человеческой средой требуется роботизированное оборудование, способное выдерживать значительные нагрузки. Мягкая кожа предлагает многообещающее решение, сочетающее в себе соответствие требованиям безопасности и способность чувствовать прикосновения».

Решение исследователей — 3D-печатная накладка из термопластичного уретана (TPU). Этот доступный по цене материал создает мягкий внешний слой и одновременно выполняет функцию датчика давления. Герметичные уплотнения внутри подушечки соединяются с датчиками давления. Когда подушечка соприкасается с чем-то, она сжимает воздух, вызывая срабатывание датчика — это похоже на сжатие воздушного шарика.

«Существующие тактильные роботизированные датчики часто стоят дорого из-за сложной электроники», — говорит Ким. «Мы показали жизнеспособную альтернативу, которая функциональна, долговечна и недорога. Кроме того, процесс 3D-печати позволяет легко адаптировать его к различным роботам».

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#робот
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#разработка
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#3D-печать