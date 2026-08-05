Наука и технологии
Опубликовано 05 августа 2026, 10:35
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Будущий глава Apple вернул с пенсии опытного топ-менеджера по разработке «железа»

Отдых не удался
Джон Тернус, что с 1 сентября займет место генерального директора Apple, уже формирует свою команду, пишут СМИ. Он, мол, пригласил обратно Лору Легрос, экс-вице-президента по разработке «железа». Она ушла на пенсию в 2022 году.
Будущий глава Apple вернул с пенсии опытного топ-менеджера по разработке «железа»

© Ferra.ru

Легрос работала под началом Тернуса много лет и считалась «одним из его самых надёжных заместителей», сообщает 9to5mac. В своей новой должности она будет заниматься координацией между разными отделами компании и станет подчиняться напрямую Тернусу.

Bloomberg также сообщает, что в Apple активно готовятся к смене руководства. Последние несколько месяцев Тернус сопровождает Тима Кука на встречах, помогает вести совещания. Она даже уже провёл обзоры планов развития многих подразделений на следующий год.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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