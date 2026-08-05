Будущий глава Apple вернул с пенсии опытного топ-менеджера по разработке «железа»

Легрос работала под началом Тернуса много лет и считалась «одним из его самых надёжных заместителей», сообщает 9to5mac. В своей новой должности она будет заниматься координацией между разными отделами компании и станет подчиняться напрямую Тернусу.

Bloomberg также сообщает, что в Apple активно готовятся к смене руководства. Последние несколько месяцев Тернус сопровождает Тима Кука на встречах, помогает вести совещания. Она даже уже провёл обзоры планов развития многих подразделений на следующий год.