Будущий глава Qualcomm назвал плюсы от санкций США против Huawei

Об этом будущий CEO Qualcomm говорил с аналитиком Goldman Sachs. Амон заявил, что санкции США против Huawei позволяют освободить мощности TSMC. В итоге другие клиенты производителя смогут увеличить объёмы производства продукции.

Сейчас в отрасли наблюдается дефицит чипов. Ожидается, что он продолжится до второй половины 2021 года. Амон считает, что санкции США против Huawei позволят уменьшить нагрузку на недостаток компонентов в индустрии.

Что касается самой Qualcomm, то спрос на её продукцию только вырос в 2020 году.