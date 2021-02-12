Наука и технологии
Сегодня в 18:19
Будущий глава Qualcomm назвал плюсы от санкций США против Huawei
Может даже помочь рынку полупроводников
Недавно Qualcomm объявила, что с 30 июня 2021 года главой компании станет Кристиано Амона (Cristiano Amon). Теперь Амон рассказал, чем могут быть полезны санкции США против Huawei.
Об этом будущий CEO Qualcomm говорил с аналитиком Goldman Sachs. Амон заявил, что санкции США против Huawei позволяют освободить мощности TSMC. В итоге другие клиенты производителя смогут увеличить объёмы производства продукции.
Сейчас в отрасли наблюдается дефицит чипов. Ожидается, что он продолжится до второй половины 2021 года. Амон считает, что санкции США против Huawei позволят уменьшить нагрузку на недостаток компонентов в индустрии.
Что касается самой Qualcomm, то спрос на её продукцию только вырос в 2020 году.