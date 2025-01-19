Будущий министр транспорта США раскритиковал штрафы регулятора в отношении SpaceX

Даффи пообещал проанализировать процесс регулирования коммерческих запусков в связи с тем, что ранее FAA оштрафовало SpaceX на $633 009 за нарушение лицензии на запуски ракет. Члены Конгресса и сама компания выразили недовольство действиями FAA и рассматривают штрафы как неправомерные.

SpaceX утверждает, и об этом неоднократно высказывался лично Маск, что нарушения являются рабочи моментом и не затрагивают общественную безопасность. Поэтому SpaceX обвиняет FAA в неэффективности при изменении лицензий.

В своём письме компания также оспаривала штрафы. В свете этих обвинений и недовольства действиями регулятора Шон Даффи пообещал рассмотреть эту ситуацию и проанализировать регуляторные процессы в отношении коммерческих запусков. Об этом он заявил в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры перед комитетом Сената по торговле.

«Подобные штрафы, на мой взгляд, не только наносят ущерб, но и противоречат законодательству США, которое гласит, что Министерство транспорта должно поощрять, облегчать и продвигать“ коммерческое освоение космоса, а не препятствовать, ограничивать и мешать этому», — сказал, поддержав Даффи, сенатор Тед Круз, председатель комитета Сената по торговле.