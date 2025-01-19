Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2025, 16:30
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Будущий министр транспорта США раскритиковал штрафы регулятора в отношении SpaceX

С регулятором не согласны и в Сенате
Кандидат на пост министра транспорта США Шон Даффи, которого на должность предложил Трамп, заявил, что пересмотрит штрафы, наложенные Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) на компанию SpaceX за нарушение лицензии на запуск.
Будущий министр транспорта США раскритиковал штрафы регулятора в отношении SpaceX

© FAA

Даффи пообещал проанализировать процесс регулирования коммерческих запусков в связи с тем, что ранее FAA оштрафовало SpaceX на $633 009 за нарушение лицензии на запуски ракет. Члены Конгресса и сама компания выразили недовольство действиями FAA и рассматривают штрафы как неправомерные.

SpaceX утверждает, и об этом неоднократно высказывался лично Маск, что нарушения являются рабочи моментом и не затрагивают общественную безопасность. Поэтому SpaceX обвиняет FAA в неэффективности при изменении лицензий.

В своём письме компания также оспаривала штрафы. В свете этих обвинений и недовольства действиями регулятора Шон Даффи пообещал рассмотреть эту ситуацию и проанализировать регуляторные процессы в отношении коммерческих запусков. Об этом он заявил в ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры перед комитетом Сената по торговле.

«Подобные штрафы, на мой взгляд, не только наносят ущерб, но и противоречат законодательству США, которое гласит, что Министерство транспорта должно поощрять, облегчать и продвигать“ коммерческое освоение космоса, а не препятствовать, ограничивать и мешать этому», — сказал, поддержав Даффи, сенатор Тед Круз, председатель комитета Сената по торговле.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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