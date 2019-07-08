Будущих алкоголиков вычислили по количеству серого вещества в мозге

Наука знает, что на формирование зависимостей влияют не только социальные факторы, но и особенности системы вознаграждения головного мозга. Например, нарушение синтеза дофамина и аномальное строение орбитофронтальной коры. Важно то, что система вознаграждения формируется в подростковом возрасте. И в это же время люди больше всего рискуют приобрести пагубную зависимость.

Учёные изучили данные 1814 подростков. Дважды — один раз в 14 лет, другой в 19 — они прошли МРТ-сканирование головного мозга. Помимо этого участники несколько раз заполняли опросник, выявляющий их алкогольную зависимость.

Оказалось, что на вероятность развития алкоголизма влияет объём серого вещества в хвостатом ядре и левом мозжечке головного мозга. Дело в том, что при нормальном развитии его объём должен уменьшаться с возрастом. Если он остаётся высоким, это свидетельствует о нарушениях системы вознаграждения мозга.