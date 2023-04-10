Будут ли когда-нибудь системы искусственного интеллекта понимать язык так, как люди? Возможно, но при одном условии

Будут ли когда-нибудь системы искусственного интеллекта понимать язык так, как люди? Возможно, но при одном условииОб этом рассказали учёные
GPT-3, одна из самых развитых и популярных языковых систем искусственного интеллекта, всё равно не понимает язык так, как люди. И об этом говорят результаты эксперимента, в ходе которого ИИ нужно было сделать выбор между двумя вариантами.
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GPT-3 работает всё же гораздо хуже, чем люди. Эта система искусственного интеллекта изучает язык, отмечая, какие слова за какими обычно следуют. Благодаря таким закономерностям ИИ многое узнаёт о языке. За счёт этого система также часто создаёт вполне разумные предложения, стихи, эссе, компьютерный код. Но GPT-3 не имеет ни малейшего представления, что каждое из слов значит для человека.
Люди - биологические существа, которые обладают телами. Язык - инструмент, который помогает людям функционировать. А GPT-3 - искусственная программная система, которая предсказывает последующее слово.
Значение слова или предложения в языке тесно связано с телом человека: в частности, со способностью людей действовать, испытывать и воспринимать эмоции. Кроме того, познание человека усиливается за счёт воплощения. К примеру, понимание людьми фразы «бумажная обёртка для сэндвича» включает внешний вид этой обёртки, то, как она воспринимается на ощупь, её вес, то, как её можно использовать. Кроме того, люди могут ещё предложить и другие способы использования этой обёртки.
Другими словами, люди понимают, как можно использовать тот или иной материал. И эти способы могут быть не отражены в языке.
А вот GPT-3 вместе с GPT-4, Bard , Chinchilla и LLaMA тел не имеют. Поэтому они не способны сами определять многие свойства предметов. Без рук и кистей системы ИИ не могут понять правильно, чем можно, например, разгладить складки на одежде.
По мнению учёных, искусственный интеллект если и будет когда-нибудь понимать язык так, как люди, то точно не без человекоподобного тела, чувств, целей, образа жизни.