Будут ли когда-нибудь системы искусственного интеллекта понимать язык так, как люди? Возможно, но при одном условии

GPT-3 работает всё же гораздо хуже, чем люди. Эта система искусственного интеллекта изучает язык, отмечая, какие слова за какими обычно следуют. Благодаря таким закономерностям ИИ многое узнаёт о языке. За счёт этого система также часто создаёт вполне разумные предложения, стихи, эссе, компьютерный код. Но GPT-3 не имеет ни малейшего представления, что каждое из слов значит для человека.

Люди - биологические существа, которые обладают телами. Язык - инструмент, который помогает людям функционировать. А GPT-3 - искусственная программная система, которая предсказывает последующее слово.

Значение слова или предложения в языке тесно связано с телом человека: в частности, со способностью людей действовать, испытывать и воспринимать эмоции. Кроме того, познание человека усиливается за счёт воплощения. К примеру, понимание людьми фразы «бумажная обёртка для сэндвича» включает внешний вид этой обёртки, то, как она воспринимается на ощупь, её вес, то, как её можно использовать. Кроме того, люди могут ещё предложить и другие способы использования этой обёртки.