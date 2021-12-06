Наука и технологии
Сегодня в 16:42
1 мин.

Будут ли в России блокировать Google, Apple и Facebook

Из-за неисполнения закона о приземлении
1 января 2022 года в России вступит в силу закон «О приземлении иностранных ИТ-компаний». По нему иностранные компании, такие как Google, Apple и Facebook, должны будут открыть филиалы на территории страны. Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, будут ли компаниям грозить блокировки сервисов в случае неисполнения закона.
Будут ли в России блокировать Google, Apple и Facebook

Помимо открытия филиалов IT-гиганты должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций.

В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, попадающих под действие закона. Это список может пополняться. Пока он выглядит так: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Субботин отметил, что Роскомнадзор не будет сразу блокировать компании, которые не успеют открыть представительство в России в установленный срок. Ведомство будет принимать решения по итогу диалогов с компаниями.

«Замедление и блокировка — это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают»

Вадим Субботин
Заместитель руководителя Роскомнадзора
Источник: Интерфакс
Новости партнеров
Новости партнеров