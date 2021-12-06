Будут ли в России блокировать Google, Apple и Facebook

Помимо открытия филиалов IT-гиганты должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить у себя электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций.

В ноябре Роскомнадзор опубликовал список из 13 компаний, попадающих под действие закона. Это список может пополняться. Пока он выглядит так: Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Субботин отметил, что Роскомнадзор не будет сразу блокировать компании, которые не успеют открыть представительство в России в установленный срок. Ведомство будет принимать решения по итогу диалогов с компаниями.